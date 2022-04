Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier brûlant !

Publié le 25 avril 2022 à 15h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone devait rencontrer le clan Gavi cette semaine, le rendez-vous aurait encore été décalé, il aura lieu au mois de mai.

Le FC Barcelone n’a pas fini de galérer avec Gavi. Dans un peu plus d’un an, le milieu de terrain barcelonais sera en fin de contrat avec son club formateur et sa prolongation tarde à arriver. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les différentes parties mais un accord manque toujours. Et depuis quelques semaines, le FC Barcelone ne parvient même plus à fixer un rendez-vous avec le clan Gavi…

Rendez-vous décalé en mai pour Gavi

D’après les informations de Matteo Moretto, la rencontre qui était prévue cette semaine aurait encore été décalée. Cette fois-ci, les dirigeants du FC Barcelone devront patienter jusqu’au mois de mai pour discuter avec les agents de Gavi. Pendant ce temps, l’international espagnol de 17 ans continue d’attiser les convoitises. Le Barça a tout intérêt à boucler rapidement ce dossier…