Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé aurait joué un sale tour au Barça !

Publié le 9 janvier 2022 à 12h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone n’a cessé de faire part de son optimiste ces dernières semaines au niveau d’une prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, ses représentants se seraient servis du Barça afin de faire grimper la cote de leur client sur le marché…

« La prolongation de Dembélé ? C'est toujours en attente, ses agents n'ont pas encore répondu ». Voici le témoignage clair de Rafa Yuste livré samedi à la Cadena SER. Le vice-président du FC Barcelone utilise la même rengaine que les autres dirigeants du club culé ces derniers temps. Tous évoquent sans cesse le dossier Ousmane Dembélé sans pour autant donner de nouvelles fraîches. Et la raison semble simple : il n’y en aurait aucune alors que le contrat de Dembélé au FC Barcelone arrivera à expiration en juin prochain. De quoi permettre au PSG et à d’autres grosses écuries européennes de se pencher sur la situation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone.

Les agents de Dembélé auraient mené le Barça en bateau depuis le début !