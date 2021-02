Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va vibrer jusqu’au bout pour Lionel Messi

Publié le 11 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Ivan Rakitic a assuré que l’Argentin était le seul décisionnaire de son avenir et que le Barça ne pourrait que constater son choix.

Malgré le forcing exercé par les candidats à la présidence du FC Barcelone, les élections ayant lieu le 7 mars prochain, le flou demeure concernant l’avenir de Lionel Messi. Sous contrat au club culé jusqu’au 30 juin prochain, le capitaine du Barça est cependant annoncé avec insistance sur le départ à Manchester City pour retrouver Pep Guardiola ou au PSG afin d’à nouveau évoluer aux côtés de Neymar, proche d’y prolonger son contrat. Que ce soit Joan Laporta ou Victor Font notamment, on est unanimes, Lionel Messi doit prolonger au FC Barcelone. Ancien joueur du Barça , actuellement au FC Séville, Ivan Rakitic ne partage pas ce point de vue et assure que Messi a les clés pour son propre avenir.

« Il a mérité de décider »