Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va devoir patienter pour ce dossier chaud !

Publié le 29 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Approché pour évoquer son avenir, Marc-André Ter Stegen n’a pas voulu sceller son avenir au FC Barcelone, mais le club culé garderait espoir.

Très courtisé sur le marché des transferts alors que le FC Barcelone peinerait à se mettre d’accord avec ses représentants pour une prolongation de contrat, Marc-André Ter Stegen ne s’est pas montré catégorique concernant son avenir. Approché par des journalistes, le portier du Barça qui est lié au club blaugrana jusqu’en juin 2022, a lâché la réponse suivante : « On verra » . Pas vraiment de bon augure pour la suite des discussions. Mais le FC Barcelone ne désespérerait pas.

Des différents pas insurmontables, mais…