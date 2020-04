Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pourrait réaliser son rêve avec Matthijs de Ligt

Publié le 26 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Snobé par Matthijs de Ligt l’été dernier, le FC Barcelone pourrait finalement voir la porte s’ouvrir. Explications.

Cadre de l’Ajax Amsterdam la saison passée, Matthijs De Ligt avait tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Annoncé au PSG, mais aussi au FC Barcelone, le Néerlandais a opté pour la Juventus. Un coup dur pour les Blaugrana qui rêvaient de reformer le duo De Ligt-De Jong. Un rêve qui ne s’est finalement pas concrétisé et le défenseur central a depuis trouvé sa place dans la charnière turinoise. Mais ces derniers mois, il a souvent été question d’un possible départ et le Barça était encore annoncé parmi les possibles destinations. Un scénario pourrait d’ailleurs faire les affaires des Blaugrana.

Enfin à Barcelone ?