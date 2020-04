Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arthur sort du silence pour son avenir...

Publié le 19 avril 2020 à 10h30 par A.D.

Alors que le Barça voudrait s'attacher les services de Lautaro Martinez, l'Inter souhaiterait inclure Arthur Melo dans la transaction. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain brésilien a affirmé son intention de rester au FC Barcelone.

Arthur Melo n'a pas du tout la tête à un départ. Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le FC Barcelone voudrait se jeter sur Lautaro Martinez cet été. Alors qu'Arthur Melo lui aurait tapé dans l’œil, Antonio Conte, le coach de l'Inter, aurait une idée bien précise en tête. Selon les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , les Nerazzurri souhaiteraient inclure le milieu de terrain brésilien dans une potentielle transaction avec Lautaro Martinez. Toutefois, Arthur ne l'entendrait pas de cette oreille.

«Je me vois porter le maillot blaugrana encore plusieurs années»