Mercato - Barcelone : Le Barça peut tirer un trait sur cette piste estivale !

Publié le 28 novembre 2020 à 23h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait décidé de garder le dossier Tanguy Ndombele ouvert en marge du mercato estival, le milieu de terrain de Tottenham ne risquerait pas de quitter le nord de Londres.

Après une première saison chaotique à Tottenham et particulièrement à compter de la nomination de José Mourinho au poste d’entraîneur, Tanguy Ndombele a retrouvé de sa superbe et semble être totalement intégré que ce soit au niveau de son club ou de la philosophie prônée par le coach Mourinho. Si bien que l’entraîneur des Spurs assurait ces dernières semaines qu’il était amplement satisfait de la forme affichée par l’international français alors que le FC Barcelone se serait montré ouvert à l’idée de recruter Ndombele lors du dernier mercato et conserverait ce désir en marge de l’été prochain selon Fabrizio Romano.

Mission impossible pour Ndombele ?