Mercato - Barcelone : Le Barça monte au créneau pour ce dossier sensible !

Publié le 8 mai 2022 à 0h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’il est question d’un départ de Neto et potentiellement de Marc-André Ter Stegen, le FC Barcelone est monté au créneau par le biais de son directeur exécutif.

Dernièrement, la question des gardiens de but du FC Barcelone a été soulevée. Certes, le contrat de Marc-André Ter Stegen court jusqu’en juin 2025. Cependant, la valeur marchande de l’international allemand de 29 ans demeure importante. Au point de laisser la porte officieusement entrouverte pour cet été concernant un éventuel transfert. Néanmoins, l’entraîneur du Barça Xavi Hernandez est dernièrement monté au créneau. « Ter Stegen est très important pour moi. C'est un leader, il domine avec ses pieds - pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens de but du monde » . Outre le dossier Ter Stegen, la situation de Neto fait beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées. Au point où un départ de la doublure de Marc-André Ter Stegen à l’intersaison serait devenu inéluctable.

« C'est un poste que nous avons bien couvert »