Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale se confirme pour Tchouaméni !

Publié le 7 mai 2022 à 22h45 par Axel Cornic

Très performant avec l’AS Monaco cette saison, Aurélien Tchouameni crève l’écran et a logiquement tapé dans l’œil des plus grands clubs d’Europe, notamment du PSG.

On parle déjà de lui comme le nouveau Paul Pogba. A seulement 22 ans, Aurélien Tchouaméni est en train de se faire un nom sur la scène européenne et a notamment pu intégrer le cercle fermé de l’équipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Le Paris Saint-Germain ne serait pas passé à côté de son explosion, mais c’est également le cas de nombreux autres clubs à travers l’Europe ! Tchouaméni serait en effet dans le viseur du Real Madrid, de Chelsea ou encore Liverpool, et plusieurs sources ont récemment annoncé que sa priorité irait vers une expérience à l’étranger.

Tchouaméni ne va pas galérer à trouver un club