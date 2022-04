Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme mise au point de Xavi sur l’avenir de Ter Stegen !

Publié le 22 avril 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

Moins convaincant dans les buts du FC Barcelone ces dernières saisons, Marc-André Ter Stegen a quelques fois été lié à un départ cet été. Mais Xavi a mis les choses au clair concernant l'avenir du gardien de 29 ans.

Depuis quelques saisons maintenant, Marc-André Ter Stegen se montre nettement moins convaincant dans les buts du FC Barcelone. Alors que sa huitième saison sous les couleurs blaugrana arrive à son terme, l’international allemand a donc quelques fois été lié à un départ lors du prochain mercato estival. Le portier de 29 ans possède toujours une bonne cote sur le marché des transferts et la direction du Barça pourrait s’en servir pour renflouer ses caisses au vu de ses difficultés sur le plan économique. Cependant, Xavi se serait montré très clair sur l’avenir de son gardien.

« Ter Stegen est très important pour moi »