Mercato - Barcelone : Le Barça joue la montre pour ce protégé de Thomas Tuchel !

Publié le 16 mars 2022 à 7h30 par Th.B.

Sur le point de boucler la venue d’Andreas Christensen, le FC Barcelone n’en serait pas encore à ce stade avec César Azpilicueta et ce, pour une raison bien précise.

Les jours se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone. Alors que les résultats sportifs sont au rendez-vous depuis quelque temps, le président Joan Laporta continuerait en coulisse de préparer le mercato estival du Barça . Hormis la détermination de Laporta de prendre de vitesse la concurrence pour le transfert d’Erling Braut Haaland, le président du FC Barcelone pourrait profiter d’opportunités sur le marché des agents libres, à l’instar des pistes menant à Andreas Christensen ou encore à César Azpilicueta, tous deux en fin de contrat à Chelsea.

Dernière ligne droite pour Christensen, en attente pour Azpilicueta ?