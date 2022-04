Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barca jette un énorme froid sur l’arrivée de Lewandowski !

Publié le 16 avril 2022 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur l’éventuel arrivée de Robert Lewandowski, Mateu Alemany a jeté un gros froid sur ce dossier.

En plus des signatures de Franck Kessie (AC Milan) et d'Andreas Christensen (Chelsea) qui semblent actées, le FC Barcelone souhaite frapper très fort avec le recrutement d'un grand buteur. Dans cette optique, le nom de Robert Lewandowski circule avec insistance au point que la presse catalane ait révélé l'existence d'un accord entre les deux parties. Mateu Alemany répond toutefois de façon catégorique aux interrogations dans ce dossier.

«Aubameyang sera le neuf à coup sûr la saison prochaine»