Mercato - Barcelone : Le Barça contraint de prendre une décision radicale avec Rakitic ?

Publié le 27 janvier 2020 à 7h30 par H.G.

L’avenir d’Ivan Rakitic au FC Barcelone est toujours incertain à quelques jours de la fin du mercato hivernal. Le club catalan pourrait tirer profit de cette situation afin d’assainir ses comptes.

Titulaire indiscutable lors des dernières saisons, Ivan Rakitic a perdu ce statut depuis le début de l’exercice 2019/2020. En effet, l’international croate de 31 ans a été dépassé dans la hiérarchie par Frenkie De Jong et a ainsi vu son temps de jeu drastiquement diminuer. L’arrivée de Quique Setién sur le banc du Barça il y a deux semaines ne semble rien changer à cette situation dans la mesure où Ivan Rakitic a de nouveau débuté sur le banc ce samedi lors de la défaite du FC Barcelone à Mestalla contre le FC Valence (2-0). Dans cette perspective, un départ d’ici la fin du mercato hivernal ne serait pas à écarter tandis que la Juventus resterait à l’affut. Et du côté des Blaugrana , un éventuel départ d’Ivan Rakitic pourrait être une grande aide au niveau financier.

Le Barça a besoin de 124M€ d’ici la fin de saison