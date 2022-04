Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça continue son opération séduction pour Dembélé !

Publié le 8 avril 2022 à 4h45 par T.M.

Si on pensait qu’Ousmane Dembélé quitterait le FC Barcelone cet hiver, le Français est finalement resté. Et voilà qu’en Catalogne on cherche désormais à le faire prolonger.

Ne répondant pas à l’offre de prolongation du FC Barcelone, Ousmane Dembélé avait publiquement été incité à s’en aller par sa direction cet hiver. Finalement, le Français n’a pas bougé et aujourd’hui, il rend de très grands services à Xavi. L’entraîneur du Barça continue de faire confiance à son joueur qui lui rend bien sur le terrain. D’ailleurs, la tendance est en train de s’inverser pour l’avenir de Dembélé, qui pourrait finalement prolonger avec les Blaugrana.

Le Barça veut garder Dembélé