Mercato - PSG : Xavi affiche une énorme crainte pour Dembélé !

Publié le 8 avril 2022 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat au FC Barcelone à l'issue de la saison, Ousmane Dembélé est au cœur des préoccupations de Xavi qui espère toujours qu'il prolongera.

Le cas Dembélé ne cesse de faire parler au FC Barcelone. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et alors qu'il a longtemps été envisagé de le laisser filer, Joan Laporta a fait machine arrière compte tenu de ses récentes prestations. Et alors que le PSG est à l'affût, Xavi ne cache pas son inquiétude car il espère le convaincre de prolonger.

Xavi veut retenir Dembélé, mais...