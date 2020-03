Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça connaîtrait déjà l'avenir de Coutinho !

Publié le 5 mars 2020 à 15h30 par A.M.

Prêté au Bayern Munich avec une option d'achat non obligatoire fixée à 120M€, Philippe Coutinho ne devrait pas être conservé par le club bavarois. Et le FC Barcelone aurait pleinement conscience de la situation.

En quête de liquidités, le FC Barcelone a tenté par tous les moyens de vendre Philippe Coutinho. Il faut dire que le Brésilien n'a jamais réussi à justifier l'investissement consenti par le club blaugrana qui avait déboursé 160M€, bonus compris, durant le mois de janvier 2018. Toutefois, compte tenu de sa valeur marchande, peu de clubs se sont manifestés et aucune offre satisfaisante n'est arrivée dans les bureaux du Barça. Par conséquent, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich avec une option d'achat non obligatoire fixée à 120M€.

Le Barça sait que le Bayern ne lèvera pas l'option d'achat