Mercato - Barcelone : Le Barça aurait tranché pour le remplaçant de Suarez !

Publié le 18 janvier 2020 à 22h00 par B.C.

Malgré la blessure de Luis Suarez, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention d’enrôler un nouvel avant-centre en ce mercato d’hiver.

Déjà à la recherche d’un avant centre avant la blessure de Luis Suarez, la longue indisponibilité de l’international uruguayen met la pression au FC Barcelone. Le club culé n’a plus que deux semaines pour mettre la main sur un nouveau buteur, et cela ne sera pas facile. Alors que les Blaugrana auraient jeté leur dévolu sur Lautaro Martinez pour cet été, une arrivée du coéquipier de Lionel Messi en sélection dès janvier semble impossible, et cela inciterait le Barça à rester inactif cet hiver.

Le Barça ne veut pas recruter cet hiver