Mercato - Barcelone : Le Barça peut faire une croix sur un très gros coup cet hiver !

Publié le 18 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre, le Barça s'intéresse à Lautaro Martinez. Mais ce dernier n'a aucune intention de quitter l'Inter Milan.

D'abord à la recherche d'un avant-centre pour assurer la succession de Luis Suarez à moyen terme, le FC Barcelone est désormais dans l'urgence. En effet, l'Uruguayen est blessé au genou et sera absent durant quatre mois. Une situation qui pousse le Barça a sondé le marché dès cet hiver, et l'une des priorités se nomme Lautaro Martinez, qui flambe avec l'Inter Milan. Un dossier très difficile, voire impossible à boucler en janvier, d'autant que l'Argentin assure ne pas vouloir bouger.

Martinez ne veut pas quitter l'Inter