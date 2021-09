Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a retourné sa veste pour Dembélé !

Publié le 2 septembre 2021 à 1h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semblerait à présent être déterminé à prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, ce ne fut pas la volonté initiale du Barça au cours du mercato estival. Explications.

Afin de renflouer les caisses du club et surtout d’alléger la masse salariale dans l’optique d’avoir l’infime espoir de prolonger le contrat de Lionel Messi, finalement parti PSG faute de fonds suffisants de la direction blaugrana, le FC Barcelone semble avoir pendant la totalité du mercato estival essayait de se débarrasser des gros salaires de son effectif. Ce fut d’ailleurs le cas de Miralem Pjanic, Philippe Coutinho et Samuel Umtiti notamment comme The Athletic l ’a révélé ce mercredi.

Barcelone voulait vendre Dembélé !