Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a fixé son plan d’attaque pour David Alaba !

Publié le 14 juillet 2020 à 21h30 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat au Bayern Munich, David Alaba est très courtisé sur le marché des transferts. Une opportunité qui semblerait notamment intéresser le FC Barcelone.

Cet été, David Alaba pourrait bien être l’une des bonnes opportunités à saisir sur le marché des transferts. En effet, l’Autrichien n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich et pour le moment, son avenir serait loin d’être réglé. Alors que les Bavarois ne voudraient pas lâcher le défenseur polyvalent, l’idée serait de lui offrir une prolongation. Mais encore faut-il qu’Alaba souhaite parapher ce nouveau contrat pour le moment, le protégé de Flick n’a rien décidé. De quoi éveiller l’intérêt de plusieurs cadors européens à l’instar du PSG, de l’Inter Milan ou encore de Manchester City. Mais voilà que le FC Barcelone pourrait également venir tout relancer…

Une arrivée à Barcelone… en 2021 !