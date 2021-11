Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’aveu de Simeone sur le retour de Xavi au Barça !

Publié le 6 novembre 2021 à 19h00 par Th.B.

Coach de l’Atletico de Madrid, Diego Simeone va se frotter à Xavi lors de la phase retour du championnat de la Liga cette saison et jusqu’en juin 2024 sur le papier. Le technicien argentin s’est réjoui de la nomination de Xavi au FC Barcelone.

Le FC Barcelone a décidé de lancer un nouveau chapitre de son projet sportif en mettant un terme au contrat de Ronald Koeman pour nommer Xavi Hernandez à la tête de l’équipe première. L’ancienne gloire du FC Barcelone a quitté ce vendredi son club d’Al-Sadd pour rejoindre le Barça . Ce samedi, le technicien espagnol a atterri sur les terres catalanes et se rendra lundi au Camp Nou pour sa conférence de presse de présentation. Sa venue a déjà été validée par Pep Guardiola, Andrés Iniesta ou encore Carlos Puyol. Entraîneur de l’Atletico de Madrid, Diego Simeone a également apprécié de voir Xavi Hernandez prendre les rênes de l’équipe du Barça .

« Je suis toujours heureux que d'anciens joueurs puissent devenir entraîneurs »