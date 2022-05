Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’aveu de Messi sur la retraite forcée d’Agüero !

Publié le 30 mai 2022 à 22h10 par Axel Cornic

Lionel Messi, proche ami de Sergio Agüero, est revenu sur son passage express au FC Barcelone et sa retraite anticipée. L’attaquant argentin a en effet dû raccrocher les crampons à cause de problèmes cardiaques, alors qu’à la base il avait justement rejoint le Barça pour jouer avec Messi... qui a finalement filé au PSG !

Amis proches depuis leurs débuts dans le football, Sergio Agüero et Lionel Messi ont toujours souhaité jouer ensemble. Ce n’est pas pour rien si le septuple Ballon d’Or a plusieurs fois été lié à Manchester City, où son compatriote exhortait justement les dirigeants à faire quelque chose pour le recruter. C’est finalement l’inverse qui s’est passé, puisque l’été dernier Agüero a débarqué au FC Barcelone à la fin de son contrat avec les Citizens ... mais a finalement raté de peu Messi ! Ce dernier était également en fin de contrat et vu que le Barça ne pouvait pas lui offrir un nouveau bail, il a filé au Paris Saint-Germain retrouvant un autre ami en la personne de Neymar.

« Je n'ai pas compris la situation tant que je n'ai pas pu lui parler et là, j'ai vraiment vu que ça aurait pu être bien pire »