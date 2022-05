Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Sadio Mané dicté par Mohamed Salah ?

Publié le 11 mai 2022 à 0h00 par Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque cet été, le FC Barcelone penserait à recruter Sadio Mané. Et grâce à Mohamed Salah, Xavi pourrait voir l'attaquant sénégalais fuir Liverpool cet été.

Après avoir recruté Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi ne compterait pas s'arrêter-là. En effet, le coach du FC Barcelone voudrait toujours étoffer son attaque cet été. Dans cette optique, Xavi penserait à s'offrir les services de Sadio Mané, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool. Et heureusement pour le Barça, l'international sénégalais pourrait claquer la porte des Reds de Jürgen Klopp cet été à cause de Mohamed Salah.

Sadio Mané hésite à prolonger à cause de Mohamed Salah