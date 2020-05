Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez se voit conseiller de snober Messi et le Barça !

Publié le 7 mai 2020 à 0h00 par B.C.

Annoncé comme la priorité du FC Barcelone pour préparer la succession de Luis Suarez, Lautaro Martinez ne devrait pas quitter tout de suite l'Inter Milan aux yeux de Hernan Crespo, ancien attaquant nerazzurro.

À 22 ans, il a déjà tapé dans l’œil du FC Barcelone. Alors que les Catalans souhaitent recruter un jeune attaquant cet été afin de préparer la succession de Luis Suarez, Lautaro Martinez aurait fait craquer la direction blaugrana . Il faut dire que le coéquipier de Lionel Messi en sélection s'est montré impressionnant cette saison en inscrivant 16 buts. Le Barça chercherait désormais un moyen de mettre la main sur Lautaro Martinez, sans pour autant lever son option d'achat de 111M€. Alors que l'Argentin serait intéressé par l'idée de rejoindre le Barça, Hernan Crespo conseille plutôt au joueur de 22 ans de rester à l'Inter Milan.

« Il me semble que cela lui ferait du bien de rester »