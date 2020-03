Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez, Neymar... Le Barça aurait tranché !

Publié le 10 mars 2020 à 23h30 par A.D.

Le FC Barcelone aurait coché les noms de Neymar et de Lautaro Martinez pour le prochain mercato. Dans l'incapacité de recruter à la fois la star du PSG et le buteur de l'Inter, le club catalan pourrait laisser de côté l'Argentin.

Neymar ou Lautaro Martinez ? Le Barça aurait fait son choix. Lors du dernier mercato estival, Neymar voulait absolument quitter le PSG et faire son retour au FC Barcelone. Malgré ses efforts, et ceux consentis par le club catalan, la star brésilienne n'a pas quitté la capitale française. Toutefois, le Barça pourrait retenter sa chance pour Neymar lors de la prochaine fenêtre de transferts. En parallèle, le club blaugrana aurait fait de Lautaro Martinez sa priorité pour la succession de Luis Suarez. Alors qu'elle n'aurait pas les moyens d'attirer à la fois Neymar et Lautaro Martinez, la direction catalane serait contrainte de tirer un trait sur l'une de ses deux cibles préférentielles de l'été.

Lautaro Martinez oublié à cause de Neymar ?