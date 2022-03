Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta travaillerait sur deux départs !

Publié le 8 mars 2022 à 0h00 par Th.B.

Afin de boucler le transfert XXL d’Erling Braut Haaland entre autres, le président Joan Laporta travaillerait de concert avec les dirigeants du FC Barcelone pour acter certains départs dont ceux d’Oscar Mingueza et de Sergiño Dest.

Lors du prochain mercato, le FC Barcelone serait susceptible de mener à bien plusieurs grosses opérations dont le transfert tant disputé qu’est celui d’Erling Braut Haaland. Cependant, pour parvenir à notamment boucler l’opération Haaland et renforcer certaines lignes du groupe entraîné par Xavi Hernandez, le président Joan Laporta et son directeur exécutif Mateu Alemany seraient dans l’obligation de dégraisser l’effectif du FC Barcelone. Et cela passerait par des ventes.

Deux départs pour débloquer le mercato d’été du Barça ?