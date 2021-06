Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tape du poing sur la table pour Dembélé !

Publié le 7 juin 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone espère prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé, mais le joueur ne semble pas pressé d'étendre son bail avec le club catalan. En interne, des doutes sont apparus sur les intentions du joueur français.

Élu président du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta a de grandes ambitions pour le club catalan. Après une saison décevante, le dirigeant souhaite frapper sur le marché et construire un projet ambitieux qui tournerait notamment autour de Lionel Messi. Quelques heures après sa victoire lors des dernières élections, Laporta aurait déjeuné avec l’attaquant argentin afin de lui signifier qu’il comptait sur lui pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin et annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester City, la Pulga aurait donné son accord pour étirer son bail et prolonger sa carrière au FC Barcelone. Une excellente nouvelle pour Laporta, qui espère conserver aussi Ousmane Dembélé. Arrivé en 2017 pour prendre la succession de Neymar, l’international français n’a pas été épargné par les blessures ces derniers mois, mais semble avoir amélioré son hygiène de vie. Débarrassé des blessures, Dembélé espère enchaîner les rencontres, mais son avenir au FC Barcelone paraît de plus en plus incertain.

L'entourage de Dembélé joue la montre

Lors d’un entretien accordé beIN SPORTS en avril dernier, Ousmane Dembélé n’avait pas fermé la porte à une prolongation : « Je suis bien ici, je me sens bien. On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président. Un président que j'ai vu, que je ne connais pas trop, qui a fait l'histoire du Barça, qui est proche des joueurs. On verra bien ». Cela tombe bien puisque le FC Barcelone est déterminé à lui faire signer un nouveau contrat afin d’éviter de le voir partir libre en 2022. Mais le clan Dembélé adopte une position qui agacerait fortement les responsables catalans. Comme indiqué par Mundo Deportivo et Goal Espagne , l’entourage du joueur ne semble pas pressé de discuter avec les dirigeants catalans et resterait bien silencieux. En interne, certains hauts-responsables soupçonneraient Dembélé d’attendre la fin de l’Euro pour faire un point sur son avenir et étudier les offres des équipes intéressées. Joan Laporta aurait d’ailleurs la conviction que le joueur souhaite quitter le FC Barcelone pour rejoindre la Juventus.

Laporta prévient clairement Dembélé