Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une réponse claire pour une grosse vente !

Publié le 20 février 2022 à 1h00 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ par la presse ibérique, Frenkie de Jong n’a nullement l’intention d’aller voir ailleurs et Xavi Hernandez compte sur ses services. Le président Joan Laporta devrait donc chercher ailleurs pour renflouer les caisses du FC Barcelone.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Joan Laporta serait susceptible de mener à bien quelques départs et dont la vente de Frenkie de Jong. En raison de performances mitigées depuis le début de la saison, le milieu de terrain du FC Barcelone pourrait prendre la porte d’après certains médias ibériques dont El Nacional . Le président Laporta ne fermerait pour sa part absolument pas la porte à un transfert de l’international néerlandais. En parallèle, le Bayern Munich semblerait être prêt à lancer une offensive en marge du mercato estival pour attirer un joueur qui figurerait dans le viseur des Bavarois depuis plusieurs années.

Le départ de Frenkie de Jong bat de l’aile…