Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale pour l’avenir de Memphis Depay ?

Publié le 9 mai 2022 à 14h00 par Pierrick Levallet

Arrivé l'été dernier, Memphis Depay pourrait bien ne pas s'éterniser au FC Barcelone. À l'approche du mercato estival, Joan Laporta serait prêt prendre une grande décision pour l'avenir du Néerlandais, qui aimerait se relancer en vue de la Coupe du monde 2022.

L’été dernier, le FC Barcelone pensait avoir réalisé une excellente affaire en signant gratuitement Memphis Depay sur demande de Ronald Koeman. Mais tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu en Catalogne pour l’attaquant néerlandais. Ce dernier a déjà vu son entraîneur être remplacé par Xavi. De plus, le joueur de 28 ans n’a pas vraiment affiché des prestations à la hauteur des attentes au cours de la saison. L’hiver dernier, Memphis Depay a même perdu sa place dans le onze blaugrana après les arrivées de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Le recrutement de Memphis Depay s’apparente de plus en plus à un échec du côté du Barça . Et alors que le contrat de l’international Oranje expire en juin 2023, Joan Laporta envisagerait une solution radicale.

Depay pourrait être tenté par un départ pour se relancer à l’approche de la Coupe du monde