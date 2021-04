Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Piqué sur son avenir !

Publié le 1 avril 2021 à 9h00 par La rédaction

Agé de 34 ans, Gérard Piqué a évoqué son avenir et notamment la possibilité de prendre, un jour, la présidence du FC Barcelone.

Formé à la Masia, Gérard Piqué est l’un des visages emblématiques du FC Barcelone. Agé de 34 ans, le défenseur espagnol est très attaché à sa formation et souhaite terminer sa carrière de joueur en Catalogne. « La retraite ? Ce sont les sensations qui décideront. Tu profites encore plus quand t'es âgé (…) Je vais prendre ma retraite au Barça. Pour le moment, je ne me vois pas jouer pour une autre équipe. Je n'aurais aucune motivation, ce serait un drame » avait-il déclaré en février dernier. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone, Gérard Piqué ne compte pas, pour l’instant, mettre un terme à sa carrière de joueur, mais son avenir est tout tracé.

« Je ne sais pas si dans le futur je serai président »