Mercato - Barcelone : Laporta peut compter sur un soutien de poids pour Pjanic !

Publié le 5 août 2021 à 0h30 par A.C.

Pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait retrouver son ancien club de la Juventus.

Arrivé il y a moins d’un an, Miralem Pjanic pourrait déjà partir. Le FC Barcelone a cruellement besoin d’argent et serait plus qu’ouvert à départ du Bosnien, qui de son côté ne veut plus passer une saison de plus en Catalogne. Le milieu de terrain entretiendrait une relation exécrable avec Ronald Koeman, qui ne l’a fait que très peu jouer. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain comme Chelsea gardent un œil sur lui, mais une autre piste semble avoir pris de l’ampleur ces derniers jours. En Espagne comme en Italie, on assure en effet que Pjanic serait tout proche d’un retour à la Juventus, club dont il a porté les couleurs de 2016 à 2020.

Allegri a tout changé pour Pjanic