Mercato - Barcelone : Laporta lâche ses vérités sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 6 juillet 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Comme l'a reconnu Joan Laporta ce mercredi, il s'est entretenu avec Jorge Mendes - l'agent de Cristiano Ronaldo - ce lundi lors d'un diner. Alors que le Portugais est annoncé avec insistance sur le départ ces dernières semaines, le président du FC Barcelone n'a pas souhaité alimenter les rumeurs quant à un transfert en Catalogne.

Pas du tout épanoui à Manchester United, Cristiano Ronaldo aimerait prendre le large dès cet été. Dans cette optique, CR7 aurait demandé à sa direction de le laisser partir en cas de bonne offre, d'après les dernières indiscrétions du Times . Et alors que Cristiano Ronaldo voudrait plier bagages, plusieurs clubs pourraient en profiter pour boucler un transfert XXL. D'ailleurs, à en croire le journaliste Nuno Luz, la star portugaise aurait des chances de revenir en Espagne, où l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone pourraient lui tendre les bras.

« Le Real Madrid n'en veut pas et Barcelone serait la dernière possibilité. Nous devons regarder les clubs avec lesquels (Jorge) Mendes a le plus de contacts et nous ne devons pas oublier l'Atlético de Madrid. S'il veut quitter Manchester United, le facteur économique ne doit pas être la chose la plus importante, mais la moins importante. C'est encore un peu tôt. Il s'entraîne ici à Lisbonne pour le moment, mais on verra ce qui se passera » , a confié Nuno Luz à Marca dernièrement.

Pour satisfaire Cristiano Ronaldo, qui souhaiterait fuir Manchester United cet été, Jorge Mendes serait déjà au travail. En effet, comme l'a annoncé Pedro Morata sur la Cadena Cope , le représentant de CR7 l'aurait proposé aux plus grandes écuries européennes. Et d'après AS , Jorge Mendes aurait même rencontré la direction du FC Barcelone. Cette dernière information étant confirmée par Joan Laporta. « J'ai eu un diner lundi avec Jorge Mendes et nous avons parlé du marché en général. Cristiano Ronaldo ? Je ne vais pas parler des joueurs qui ont été mentionnés pendant la réunion, mais il est toujours intéressant de connaitre la situation de certains noms du marché » , a reconnu le président du FC Barcelone lors de la conférence de presse de présentation de Franck Kessie ce mercredi après-midi.

