Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait pris une grande décision dans le dossier Koeman !

Publié le 21 septembre 2021 à 12h00 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’un licenciement imminent dans la presse, Ronald Koeman devrait rester en poste jusqu’à la trêve internationale d’octobre.

Force est de constater que le feuilleton Ronald Koeman connaît son lot de rebondissements. Il y a encore peu, une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2022 semblait être dans les tuyaux et discutée en interne comme l’entraîneur du FC Barcelone l’a confié en interview. À présent, il s’agirait plus d’un licenciement et plutôt imminent si l’on en croit les informations divulguées par El Chiringuito . Cependant, rien ne devrait être officialisé dans les prochains jours, le FC Barcelone souhaitant profiter d’un moment de répit afin d’effectuer les changements souhaités au sein du staff technique blaugrana.

Le Barça devrait agir pendant la trêve internationale pour Koeman !