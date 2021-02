Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une première recrue XXL pour son Barça !

Publié le 21 février 2021 à 1h00 par A.C.

Joan Laporta, ancien président et favori pour les élections actuelles, semble avoir un projet très ambitieux pour le FC Barcelone.

Des gros changements pourraient avoir lieu au FC Barcelone... à tous les étages ! Les élections pour la présidence, qui ont été reportées pour cause de Covid-19, vont en effet décider d’énormément de choses. La première et non des moindres est bien sûr la prolongation de Lionel Messi, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Plusieurs médias en Espagne assurent en effet que le sextuple Ballon d’Or souhaiterait rencontrer le nouveau président, avant de prendre la moindre décision sur son avenir. L’heureux élu pourrait d’ailleurs être Joan Laporta, qui a déjà occupé ce poste et qui est très proche de Messi...

Laporta veut Zorc au Barça