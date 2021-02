Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour David Alaba, le Barça aurait un joker !

Publié le 20 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait contrecarrer les plans du Real Madrid pour David Alaba grâce au candidat à la présidence Joan Laporta. Explications.

À l’instar de Lionel Messi et de Sergio Ramos, David Alaba voit son contrat courir jusqu’en juin prochain avec son club. Mais contrairement aux deux autres joueurs nommés, Alaba a déjà fait savoir qu’il allait quitter le Bayern Munich cette semaine. Mais pour aller où ? Le défenseur polyvalent a tenu à maintenir le mystère, n’ayant toujours pas pris de décision bien que la presse ibérique annonce un accord pour un pré-contrat avec le Real Madrid. Cependant, le FC Barcelone aurait lui aussi un coup à jouer grâce à Joan Laporta.

Le Barça peut compter sur Joan Laporta