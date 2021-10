Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un énorme coup à jouer avec cette star de Guardiola !

Publié le 3 octobre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone et Arsenal pourraient se livrer bataille pour Raheem Sterling. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City, l'international anglais pourrait être contraint de quitter son club pour retrouver du temps de jeu.

Le FC Barcelone connaît un début de saison catastrophique. Défait par l’Atlético samedi (2-0), le club catalan est, aujourd’hui, distancé en championnat. En Ligue des champions, le bilan n’est pas meilleur avec deux défaites en deux journées, la dernière face au Benfica mercredi dernier (3-0). Il faut dire qu’au FC Barcelone, l’infirmerie est bien remplie. Recruté cet été, Sergio Agüero a rejoint notamment Ousmane Dembélé, opéré du genou durant le dernier Euro. Le prochain mercato hivernal pourrait arriver à point nommé pour la formation blaugrana, qui malgré ses grandes difficultés financières, tentera de renforcer son groupe notamment en attaque. Ces dernières semaines, certains médias ont indiqué que Dani Olmo (RB Leipzig) était la grande priorité du président Joan Laporta. Mais en cas d’échec dans ce dossier, le FC Barcelone pourrait bien réactiver une piste estivale.

Sterling prêt à quitter Manchester pour retrouver du temps de jeu ?

Comme l’a indiqué le journaliste espagnol Oriol Domenech, le FC Barcelone a tenté de recruter Raheem Sterling dans les derniers jours du mercato estival. Le club catalan avait ouvert des discussions avec Manchester City, qui se sont bien déroulées. En effet, les deux parties avaient trouvé un accord autour d’un prêt avec option d’achat à 70M€. Comme le précise The Telegraph, l’attaquant anglais n’était pas heureux en Premier League, en raison de son faible temps de jeu sous les ordres de Pep Guardiola. « Raheem est un joueur extraordinaire. Il l’était, il l’est et le sera. La raison pour laquelle il n’a pas joué aussi régulièrement que dans les saisons précédentes c’est parce que Phil Foden et Riyad Mahrez sont au top, en très grande forme. C’est la seule raison » avait confié le technicien catalan pour justifier son choix. Le joueur avait même rencontré son entraîneur durant le mois d’août afin d’évoquer sa situation. Guardiola avait indiqué qu’il comptait sur lui et avait tenté de le rassurer. L'opération avec le FC Barcelone a donc échoué, et le joueur est finalement resté en Premier League. Mais en ce début de saison, Sterling n’est qu’un second couteau et subi de plein fouet la concurrence à son poste. Le média anglais précise qu’un départ dans les prochains mois n’est pas exclu. D’autant que les négociations au sujet d’une prolongation demeurent toujours aussi compliquées.

Le FC Barcelone prêt à tenter le coup en janvier