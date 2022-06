Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a recalé une star de Klopp !

Publié le 6 juin 2022 à 21h00 par Dan Marciano

En grande difficulté financière, le FC Barcelone n'a pas hésité à refouler certains joueurs, prêts à rejoindre la Catalogne cet été comme Mohamed Salah. Ces dernières semaines, l'international égyptien se serait rapproché du club blaugrana, réclamant un salaire de 17M€. Mais fidèle à sa nouvelle politique, Joan Laporta aurait décidé de mettre de côté ce dossier.

Opération restriction au FC Barcelone ! Touchés par d'énormes difficultés financières, les dirigeants catalans voudraient faire des économies et auraient demandé aux cadres du vestiaire de réduire de moitié leur rémunération. Selon les informations de la Cadena Ser, le FC Barcelone voudrait qu'à terme, la masse salariale soit inférieure à 400M€. Pour cela, le club va également mettre en place un plafond salarial.

Va a ser muy complicado, por no decir imposible, ver a Salah de blaugrana. este verano pedia 17 millones limpios de ficha. en el Barça le dijeron que el tope en la nueva politica salarial eran 10 millones. Lewandowski cobrara 9. ningun fichaje sobrepasara esta cantidad nunca mas — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) June 5, 2022

Salah réclamait un salaire top important