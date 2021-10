Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a dû y mettre le prix pour oublier Messi !

Publié le 25 octobre 2021 à 21h00 par A.C.

Lionel Messi parti, le FC Barcelone a décidé de confier le numéro 10 à Ansu Fati, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2027.

Il est l’un des piliers sur lesquels Joan Laporta veut construire son nouveau FC Barcelone. A seulement 18 ans, Ansu Fati est devenu la grande star du club catalan après le départ de Lionel Messi au Barça. Il a d’ailleurs hérité de son numéro 10 et après une longue absence pour blessure il a fêté son retour avec un but contre Levante (3-0)… et avec un nouveau gros contrat ! Le Barça a récemment annoncé avoir trouvé un accord pour prolonger Fati jusqu’en 2027, avec une clause de départ astronomique fixée à un milliard d’euros.

Le plan machiavélique de Jorge Mendes