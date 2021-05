Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme mise au point de de Memphis Depay sur son avenir !

Publié le 17 mai 2021 à 19h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'OL, Memphis Depay a fait le point sur son avenir sur les réseaux sociaux.

Face à Nîmes ce dimanche, Memphis Depay a inscrit son 20 ème but de la saison en Ligue 1 et a permis à l’OL de remporter une précieuse victoire dans la course à la Ligue des champions. Une compétition que pourrait ne pas disputer l’attaquant néerlandais sous le maillot lyonnais. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Depay n’aurait pas l’intention de prolonger son bail et pourrait prendre la direction du FC Barcelone selon plusieurs médias.

« Je suis arrivé à un point où j’ai besoin de faire des choix importants »

Ce lundi, sur les réseaux sociaux, Memphis Depay a publié un message concernant la suite de sa carrière et a indiqué qu'il prendrait seul les décisions. « Il est temps pour moi de prendre le contrôle de ma carrière. Je suis arrivé à un point où j’ai besoin de faire des choix importants au sujet de mon avenir. J’ai décidé de négocier mes futurs contrats avec l’aide de mon équipe de personnes de confiance, épaulée par des experts légaux . Je déciderai de ma prochaine destination moi-même et vous serez les premiers mis au courant » peut-on lire. Le match face à l’OGC Nice dimanche pourrait être le dernier match de Depay sous le maillot de l'OL.