Mercato - Barcelone : La solution est trouvée pour le départ de Samuel Umtiti ?

Publié le 11 décembre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il est devenu complètement indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait très bientôt être approché par sa direction dans l’optique de régler son départ.

Depuis 2018, Samuel Umtiti n’est plus que l’ombre de lui-même au FC Barcelone. Victime de pépins physiques à répétition, l’international français n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau et a totalement perdu sa place au sein du Barça. La preuve : cette saison, toutes compétitions confondues, il n’a pas disputé la moindre minute de jeu, et ce alors qu’il perçoit dans le même temps de conséquents émoluments difficilement soutenables pour les finances dans le rouge du FC Barcelone.

Vers une rupture de contrat pour Umtiti ?