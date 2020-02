Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La Premier League ne «sera pas un problème» pour Lionel Messi !

Publié le 10 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’un transfert de Lionel Messi à Manchester City fait beaucoup parler, Kaka a estimé que le capitaine du FC Barcelone dispose des qualités nécessaires pour marquer la Premier League de son empreinte.

Depuis le clash que sa réponse a engendré avec Éric Abidal la semaine dernière, Lionel Messi est annoncé sur le départ. Le fait qu’il poursuive au FC Barcelone dépendrait selon Ok Diario de la démission de Josep Maria Bartomeu de son poste de président. Un transfert à Manchester City serait dans les tuyaux. Une arrivée en Premier League serait d'ailleurs un challenge que Messi pourrait relever selon Kaka.

Messi peut jouer dans les trois meilleurs championnats du monde pour Kaka