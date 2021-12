Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tient sa stratégie pour cet hiver...

Publié le 31 décembre 2021 à 15h45 par La rédaction

En quête de ressources financières, le Barça pourrait adopter une nouvelle stratégie pour se dégager de la marge de manoeuvre. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif espagnol AS a révélé que la direction du FC Barcelone projetait de vendre Memphis Depay à l’occasion du prochain mercato hivernal, six mois seulement après son arrivée, et ce pour être en mesure de financer le transfert d’Alvaro Morata en provenance de la Juventus Turin.

Des coups financiers avec des joueurs libres