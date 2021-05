Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie forte du clan Buffon !

Publié le 12 mai 2021 à 21h00 par A.C.

Silvano Martina, agent de Gianluigi Buffon, a lâché des nouveaux indices au sujet de l’avenir du gardien de 43 ans.

On s’y attendait, mais l’annonce a tout de même fait son petit effet en Italie. En fin de contrat, Gianluigi Buffon va quitter la Juventus pour la deuxième fois de sa carrière et cette fois-ci, ça devrait être la bonne. A 43 ans, Buffon a en effet laissé entendre qu’il pourrait mettre un terme à son illustre carrière... à moins qu’un gros projet ne lui soit proposé ! Et ça pourrait bien être en Espagne. Foot Mercato a en effet récemment annoncé que le Barça aurait approché l’Italien. Une information toutefois démentie par son agent Silvano Martina à La Repubblica , ce mercredi.

« Une retraite dès cet été n’est pas à exclure »