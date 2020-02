Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de cette piste à 60M€ !

Publié le 29 février 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Figurant dans le viseur du FC Barcelone et du Bayern Munich, Dayot Upamecano a expliqué qu’il parlera de son avenir une fois la saison terminée.

Devenu l’un des piliers dans le cercle des défenseurs de Bundesliga, Dayot Upamecano brille cette saison. Il n’en fallait pas plus pour que plusieurs écuries européennes se penchent sur le dossier du pensionnaire du RB Leipzig. Barcelone, le Bayern Munich ou encore Chelsea cibleraient conjointement le profil du Tricolore, formé à Valenciennes. Le mercato estival pourrait être mouvementé pour le Français, dont la clause libératoire avec les Allemands serait estimée à hauteur des 60M€. Dans une interview à Foot Mercato ce vendredi, Upamecano demande de la patience concernant son avenir.

« On discutera de mon avenir à la fin de la saison avec mes agents et ma famille »