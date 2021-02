Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman prend les choses en main pour son avenir !

Publié le 19 février 2021 à 23h00 par Th.B.

Jouant son avenir sur les succès du FC Barcelone d’ici la fin de la saison selon la presse catalane, Ronald Koeman serait confiant quant aux capacités du Barça d’inverser la tendance.

Après les défaites concédées face au FC Séville en demi-finale aller de Coupe du roi et au PSG en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions, le FC Barcelone est dos au mur et jouera sans doute en mars prochain ses ultimes chances de remporter un titre cette saison. En effet, le 3 mars, le Barça recevra le FC Séville pour la deuxième confrontation en coupe nationale et se rendra au Parc des princes le 10 mars dans l’espoir de rallonger son aventure européenne. Selon Mundo Deportivo , une saison blanche pourrait mettre fin à l’expérience blaugrana de Ronald Koeman sur le banc du Barça puisque son avenir ne résiderait alors plus entre ses mains.

Ronald Koeman, convaincu de remporter un titre en fin de saison