Mercato - Barcelone : Koeman est impressionné par les recrues... d’Abidal !

Publié le 14 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Pour sa grande première sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a décidé de faire jouer Pedri et Francisco Trincao, deux recrues estampillées Eric Abidal. Et visiblement, le technicien néerlandais a été conquis.

C'était un moment très attendu. Samedi soir, Ronald Koeman disputait son premier match en tant qu'entraîneur du FC Barcelone à l'occasion d'un match amical face au Club Gimnàstic de Tarragona, pensionnaire de troisième division espagnole. Si le résultat ne faisait guère de doutes compte tenu de l'écart entre les deux équipes, la première composition d'équipe de Koeman était très attendue, et il y avait quelques surprises. Pedri était notamment aligné dans le cœur du jeu. Le jeune espagnol recruté il y a un an par Eric Abidal, qui a depuis quitté son poste de secrétaire technique du Barça, puis prêté dans la foulée à Las Palmas a visiblement convaincu son nouvel entraîneur.

Koeman convaincu par Trincao et Pedri