Mercato - Barcelone : Koeman aurait pu boucler un autre départ cet hiver !

Publié le 4 février 2021 à 1h00 par H.G.

Tandis qu’il est annoncé que Junior Firpo a refusé de quitter le FC Barcelone cet hiver, la donne serait similaire pour Martin Braithwaite puisqu’il aurait fait l’objet d’une offre d’un club de Premier League.

Faute de moyens financiers et d’avoir pu élire son nouveau président, chose qui sera effectuée le 7 mars prochain, le mercato du FC Barcelone fut très calme cet hiver. Ainsi, mis à part le départ en prêt de Carles Aleña au Getafe CF et celui de Jean-Clair Todibo en prêt avec option d’achat à l’OGC Nice, aucun mouvement n’a eu lieu au sein du club catalan en janvier : ni l’arrivée d’Eric Garcia, qui devrait être recruté librement l’été prochain, ni le départ de Junior Firpo, qui préférait attendre la prochaine session estivale des transferts pour s’en aller, ni celui de Martin Braithwaite. Et pour cause, même si ce dernier parvient à obtenir du temps de jeu en ne décevant pas, il aurait pu partir cet hiver puisqu’un club de Premier League souhaitait l’accueillir.

Martin Braithwaite voulait rester au Barça cet hiver