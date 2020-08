Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a fait un énorme sacrifice pour rejoindre le Barça !

Publié le 18 août 2020 à 21h00 par La rédaction

Nommé au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman aurait accepté de renoncer à une partie de son salaire pour payer la fédération néerlandaise et s’engager avec le club catalan.

La défaite du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions a provoqué une vague de changements au sein du club. La formation blaugrana a officialisé le départ de son secrétaire technique Eric Abidal, mais aussi de son entraîneur Quique Setién. Pour remplacer le technicien catalan, les dirigeants du FC Barcelone ont jeté leur dévolu sur Ronald Koeman, une piste évoquée par le 10 Sport dès le 1er juillet. Le technicien néerlandais a donc quitté son poste de sélectionneur des Pays-Bas pour prendre les rênes de l’équipe première du Barça .

Koeman a renoncé à une partie de son salaire