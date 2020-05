Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Kevin De Bruyne au Barça ? La réponse !

Publié le 4 mai 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que Manchester City est exclu de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons à venir, l’avenir de plusieurs stars de Pep Guardiola reste toujours en suspens. Et Kevin De Bruyne aurait pu faire partie des joueurs sur le départ lors du prochain mercato, alors que le Barça est déjà sur le coup…

Et si De Bruyne rejoignait le Barça ? La rumeur d’un départ de l’international belge de Manchester City prend de plus en plus d’ampleur. En effet, De Bruyne déclarait, dans une interview pour un média belge, ne pas fermer la porte à un départ en cas de confirmation de l’exclusion de Manchester City de toute compétition européenne pendant deux ans. Une nouvelle qui a fait comme l’effet d’une bombe du côté de l’Angleterre, mais aussi du côté de l’Espagne. Car en effet, De Bruyne intéresse beaucoup un certain FC Barcelone…

Un transfert aujourd’hui « impossible »