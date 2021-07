Mercato - Officiel : Le FC Barcelone annonce un départ !

Foot - Mercato - Barcelone

La grande lessive continue au FC Barcelone. Le défenseur latéral gauche, Junior Firpo quitte le FC Barcelone pour rejoindre Leeds United.

C'est officiel, Junior Firpo quitter le FC Barcelone ! Le latéral gauche espagnol ne laissera sans doute pas une trace indélébile dans l'histoire du FC Barcelone. Recruté pour 18M€ après une superbe saison au Betis Séville en 2019, Firpo n'a pas réussi à s'imposer comme le successeur de Jordi Alba. A 25 ans, Firpo tentera de relancer à Leeds United. Le club anglais, entraîné par Marcelo Bielsa, l'a recruté pour 15M€ assorti de 20% de bénéfice à la revente selon AS .

LATEST NEWS | Agreement with Leeds United for the transfer of @JuniorFirpo03